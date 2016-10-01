Юлия Липницкая заняла второе место на турнире в Братиславе

Екатеринбургская фигуристка Юлия Липницкая завоевала серебряную медаль на международном турнире "Ondrej Nepela Memorial" в Братиславе. Об этом сообщает Федерация фигурного катания России.

Чемпионка командного турнира Игр Сочи-2014 Липницкая после победы в короткой программе стала пятой после второй части соревнований. Екатеринбурженка при исполнении произвольной программы набрала 102,30 балла. Юлию Липницкую опередили, в частности, россиянка Мария Сотскова (128.38) и кореянка Чой Да Бин (112.61).

Однако по итогам всего турнира Юлия Липницкая заняла второе место с результатом 165, 46 балла. Победу одержала Мария Сотскова (189.96), бронзу завоевала американка Мэрайя Белл (161.72). Ещё одна россиянка Алёна Леонова стала шестой.

Напомним, международный турнир в Братиславе проходит с 29 сентября по 1 октября. По итогам первого дня соревнований Юлия Липницкая одержала победу. Второе место заняла Мария Сотскова.