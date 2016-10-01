Двукратный обладатель Кубка Гагарина пополнил ряды ХК "Автомобилист"

Состав екатеринбургского ХК "Автомобилист" пополнил двукратный обладатель Кубка Гагарина 31-летний нападающий Константин Волков. Об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Константин Волков родился в Санкт-Петербурге 7 февраля 1985 года. Профессиональную карьеру он начал в молодёжной команде московского "Динамо". Хоккеист также выступал за тольяттинскую "Ладу", чеховский "Витязь", "Дмитров" и ТХК (Тверь). С 2010 года Волков играл за московское "Динамо", в составе которого дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

Как сообщает ХК "Динамо", Константин Волков в минувшем сезоне провёл 43 игры и набрал семь очков по системе "гол+пас". В новом сезоне хоккеист на лёд не выходил.

Фото: vk.com/hcavtomobilist