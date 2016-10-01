Министерство обороны представило видео самых зрелищных действий Сухопутных войск

Министерство обороны России ко Дню Сухопутных войск опубликовало видеоролик с самыми зрелищными кадрами действий воинских подразделений. Как сообщает пресс-служба военного ведомства, впервые в ролике показывается преодоление штурмовой полосы мотострелками в новейшей индивидуальной боевой экипировке военнослужащего "Ратник".

На видеоролике демонстрируются действия инженерных, мотострелковых, ракетно-артиллерийских, разведывательных подразделений, войск связи, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), противовоздушной обороны, армейской авиации и танкистов во время учений, тактико-специальных занятий и выполнения специальных задач.

Добавим, День Сухопутных войск отмечается в России с 2008 года. История этого рода войск берёт начало с 1 октября 1550 года, когда царь Иван Грозный издал указ "Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей". В соответствии с документом появились стрелецкие полки и постоянная сторожевая служба, а артиллерия была выделена в самостоятельный род войск.

В состав сухопутных войск входят мотострелковые, танковые, ракетные войска, артиллерия, войска противовоздушной обороны, специальные войска, подразделения материально-технического обеспечения. На Среднем Урале подразделения сухопутных войск базируются в Екатеринбурге, Верхней Пышме, п/о Порошино и Камышлове.