Министерство обороны представило видео самых зрелищных действий Сухопутных войск

1 октября 2016, 10:45

Министерство обороны России ко Дню Сухопутных войск опубликовало видеоролик с самыми зрелищными кадрами действий воинских подразделений. Как сообщает пресс-служба военного ведомства, впервые в ролике показывается преодоление штурмовой полосы мотострелками в новейшей индивидуальной боевой экипировке военнослужащего "Ратник".

На видеоролике демонстрируются действия инженерных, мотострелковых, ракетно-артиллерийских, разведывательных подразделений, войск связи, войска радиационной, химической и биологической защиты  (РХБЗ), противовоздушной обороны, армейской авиации и танкистов во время учений, тактико-специальных занятий и выполнения специальных задач.

Добавим, День Сухопутных войск отмечается в России с 2008 года. История этого рода войск берёт начало с 1 октября 1550 года, когда царь Иван Грозный издал указ "Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей". В соответствии с документом появились стрелецкие полки и постоянная сторожевая служба, а артиллерия была выделена в самостоятельный род войск.

В состав сухопутных войск входят мотострелковые, танковые, ракетные войска, артиллерия, войска противовоздушной обороны, специальные войска, подразделения материально-технического обеспечения. На Среднем Урале подразделения сухопутных войск базируются в Екатеринбурге, Верхней Пышме, п/о Порошино и Камышлове.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Общество

11 часов назад

В Свердловске появилась пехотная школа
80 лет назад, в 1936 году, началась учёба в Свердловской пехотной школе.

17 часов назад

В Театре эстрады сегодня чествуют пенсионеров
В День пожилых людей в Свердловской области будут чествовать активистов ветеранских организаций.

17 часов назад

Если спорт, то это – навсегда
В Екатеринбурге на днях отметил своё 20-летие клуб ветеранов спорта. Наверное, это самая активная ветеранская организация в городе во главе с бессменным председателем Владимиром Котом.

17 часов назад

Уральских изб душа живая
Так поэтично назвала несколько лет назад свой проект бывший учитель литературы, а на то время директор Арамашевского краеведческого музея, Вера Реутова. Проект стал в 2009 году победителем грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда Владимира Потанина и дал возможность в небольшом селе Арамашево вернуть к жизни старинные избы с самобытными рисунками.

17 часов назад

Не погаснут «горячие сердца»
Около пяти тысяч акций, конкурсов и творческих вечеров прошли в области в рамках месячника добрых дел.

30 сентября 2016

Последние дни золотой осени
Фотокорреспондент «Областной газеты» запечатлел последние дни золотой осени на Урале.

30 сентября 2016

Пассажирский самолёт разбился после вылета из Кольцово
В 1973 году под Свердловском произошла крупнейшая в истории города авиационная катастрофа.

29 сентября 2016

Поднебесные темпы
Чем живут и как развиваются сегодня крупнейшие города КНР

29 сентября 2016

Ловись, рыбка, и лучше большая…
Кто помнит, в советских столовых висели таблички: «Четверг – рыбный день».

29 сентября 2016

«Мирный атом» в Каменске-Уральском никто не крал
В 2014 году в Каменске-Уральском был открыт памятник жертвам радиационных катастроф. Он был возведён на пожертвования горожан.

Последние новости
Что было раньше