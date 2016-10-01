Россия на месяц возглавила Совет Безопасности ООН

Россия сегодня, 1 октября, на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС.

Делегации РФ предстоит руководить работой Совбеза во время обострения ситуации в Сирии и на решающей стадии выборов нового генерального секретаря ООН. Так, первая встреча Совета Безопасности международной организации под председательством России состоится в понедельник, 3 октября, — в этот день будет утверждена программа работы на месяц. Представитель РФ при ООН Виталий Чуркин на пресс-конференции расскажет о мероприятиях, запланированных на октябрь.

На следующей неделе, 5 октября, в Совете Безопасности состоится шестое предварительное голосование по кандидатам на пост Генсекретаря ООН. Сейчас на этот пост претендуют 10 человек. Фаворитом является премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш.

В Совбезе 19 октября пройдут ежеквартальные дебаты по ближневосточному урегулированию. Также в октябре состоятся две встречи по Сирии.

—Центральным мероприятием российского председательства станут дебаты 28 октября по сотрудничеству ООН с региональными организациями: ОДКБ, ШОС и СНГ, — сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство РФ.

Добавим, Совет Безопасности ООН включает в себя 15 членов, в том числе и пять постоянных: Россия, Франция, США, Великобритания и Китай. Остальной состав Совбеза каждый год обновляется наполовину. Государства -члены Совбеза руководят его работой по очереди в алфавитном порядке английского языка. Россия в ноябре уступит место председателя Сенегалу.