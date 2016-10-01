В Екатеринбурге 11-летний школьник попал под грузовик

В Екатеринбурге 11-летний мальчик, перебегая дорогу в неположенном месте, попал под колёса грузовика Foton. Об этом сообщает ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Авария произошла в микрорайоне Шарташ. Водитель грузовика, двигаясь по улице Проезжей со стороны Блюхера, сбил ребёнка. Мальчик вышел на дорогу, а мужчина не успел остановиться. В результате аварии ребёнка госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу №9 с предварительным диагнозом ушиб правой кисти и ссадины поясничного отдела позвоночника.

Как отмечают автоинспекторы, школьник не дошёл до пешеходного перехода 250 метров.

По факту аварии сотрудники ведомства проведут дознание. Кроме того, инспектор ГИБДД посетит школу, чтобы рассказать учащимся об опасностях нарушения правил дорожного движения.

Фото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу