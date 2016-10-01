Группа "Чайф" выступила на Международном инвестиционном форуме

Уральская группа "Чайф" отметила 31-й день рождения своего коллектива концертом на сцене в Олимпийском парке, сообщает ТАСС. Так завершился первый рабочий день Международного инвестиционного форума "Сочи-2016".

Компанию свердловским рокерам составил Кубанский казачий хор. Гостями музыкального праздника стали участники форума и жители курорта.

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин, объявляя очередную песню, в шутку поставил свой коллектив в один ряд в Кубанским казачьим хором.

— Мы, как и Кубанский хор, поём песни прошлого века, — цитирует ТАСС Шахрина.

Как писала "ОГ", в Сочи сейчас проходит 15-й Международный инвестиционный форум. В нём принимают участие, в частности, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Мероприятие проводится с 29 сентября по 2 октября.