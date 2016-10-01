ЦПКиО им. В. В. Маяковского сокращает график работы аттракционов

Центральный парк культуры и отдыха им В.В. Маяковского (ЦПКиО) Екатеринбурга с понедельника, 3 октября, переходит на зимний режим работы. Об этом сообщается на сайте ЦПКиО.

С 3 октября аттракционы парка работают по следующему графику: понедельник и вторник — выходные дни, со среды по воскресенье — с 11:00 до 20:00.

Добавим, в летний период, с мая по сентябрь, аттракционы Центрального парка культуры и отдыха им В.В. Маяковского работают без выходных с 11:00 до 22:00.