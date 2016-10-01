Члены сборной России по волейболу сидя ответили на вопросы уральских студентов

1 октября 2016, 15:43

Члены паралимпийской сборной России по волейболу сидя 30 сентября провели встречу с активистами студенческих спортивных клубов в Царском зале Уральского государственного горного университета (УГГУ). Спортсмены рассказали студентам о своей команде, встрече с президентом России Владимиром Путиным и отношении к отстранению от участия в Играх-2016.

Как сообщает пресс-служба УГГУ, в мероприятии приняли участие нападающие Денис Шестаков, либеро команды Алексей Волков и исполнительный директор Свердловской областной федерации волейбола Алексей Политыко. Дискуссионный клуб с паралимпийцами прошёл в рамках форума Ассоциации студенческих спортивных клубов России "Урал-2016".

Студенты стоя поприветствовали именитых спортсменов. Волейболисты рассказали учащимся о своей команде, ответили на вопросы, дали автографы студентам.

По словам паралимпийцев, последние 15 лет национальную сборную по волейболу сидя комплектуют игроки Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных Свердловской области.В марте 2016 года волейболисты по итогам Кубка мира в Китае отобрались на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро, но всю сборную отстранили от Игр-2016. В настоящее время российская команда считается третьей в Европе после Германии и Боснии и Герцеговины.

Активисты студенческих спортклубов поинтересовались отношением волейболистов к отстранению сборной от участия в Играх-2016. Паралимпийцы отметили, что это в их жизни ничего не изменило. Они продолжают тренироваться и готовиться к соревнованиям.

— Рано или поздно справедливость восторжествует и наступит час "икс", когда нужно будет себя показать, а до этих пор надо работать, — сказал Денис Шестаков. 

Студенты задали вопросы о том, как спортсменов принимали в Кремле на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

—Было очень волнительно: Владимир Путин пообщался с каждым отдельно, улыбался.Нашёл нужные слова, чтобы нас поддержать, и обещал разобраться с этим беспределом, —рассказал Алексей Волков.

Мероприятие продолжалось более часа. Однако это не последняя встреча паралимпийцев со студентами. В будущем активисты и спортсмены планируют провести матч по волейболу сидя.

Фото: Уральский государственный горный университет

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