"Урал" сыграл вничью с "Томью"

Футбольный клуб "Урал" в рамках девятого тура чемпионата России сыграл вничью с "Томью" - 1:1.

Счёт открыли томичи: на 27-ой минуте отличился Алексей Пугин.

"Урал" сравнял счёт под занавес первого тайма: Пабло Фонтанелло выше всех выпрыгнул после подачи углового и головой отправил мяч в сетку ворот Солосина. Во втором тайме зрители голов не увидели.

Следующий матч "Урал" проведёт в Екатеринбурге. 16 октября "шмели" примут питерский "Зенит".