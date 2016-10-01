Бывший нападающий ФК "Урал" Смолов пропустит матч с Коста-Рикой

1 октября 2016, 16:28

Экс-игрок ФК "Урал" нападающий Фёдор Смолов, ныне представляющий "Краснодар", из-за травмы пропустит матч с Коста-Рикой.

Как сообщает Российский футбольный союз (РФС), кроме Смолова в этой игре не смогут принять участие защитник Фёдор Кудряшов и полузащитник Алан Дзагоев.

—У Кудряшова и Дзагоева по результатам выполненных обследований выявлены надрывы мышц задней поверхности бедра. У Смолова имеется повреждение коленного сустава, точный характер которого будет установлен в ближайшее время врачами ФК "Краснодар", — отмечает РФС.

Травмированных футболистов заменили защитник ЦСКА Георгий Щенников, полузащитник Кирилл Панченко из "Динамо" и нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз.

Напомним, в конце сентября РФС объявил состав национальной сборной на матч с Коста-Рикой. В команду вошли свердловчане Олег Шатов, Максим Канунников, Игорь Смольников и два бывших игрока ФК "Урал" Фёдор Смолов и Александр Ерохин.

Контрольный матч с командой Коста-Рики пройдёт 9 октября в Краснодаре. 

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