Свердловский Роспотребнадзор забраковал более тонны кондитерских изделий

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области забраковали в первом полугодии сотрудники проверили 5,05 тонны продукции, из которой забраковали 1,04 тонны.

Как сообщает санитарное ведомство, в частности, специалисты выявили 50 кг изделий с истёкшим сроком годности, 840 кг товара, изготовленного с нарушением правил маркировки, и 150 кг продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов.

В ходе проверки было исследовано 125 проб, из которых не соответствовали требованиям 25. Четыре пробы не соответствовали по физико-химическим показателям (массовая доля влаги, сахара, жира и другие), а 24 — по бактериологическим.

По физико-химическому показателю специалисты выбраковали продукцию ООО "Гольфстрим" (Московская область), ООО "Челтрейд" (Челябинская область), ОАО "РОТ ФРОНТ" (Москва). На нарушении бактериологических норм попался кондитерский цех "Шафран" (Нижняя Тура).

Вся несоответствующая нормативам сладкая продукция изъята из оборота.

Ранее, специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области , проверив, 7,7 тонны рыбной продукции, забраковали 2,2 тонны товара.