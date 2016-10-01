Медведев рассказал, как изменится система дотаций регионам

Председатель правительства Дмитрий Медведев, выступая на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сегодня, 1 октября, объявил о модернизации системы дотаций регионам из федерального бюджета.

Как сообщает правительство России, Медведев отметил, что будет идти дополнительная поддержка наименее обеспеченных субъектов для сохранения расходов на значимые инфраструктурные и инвестиционные проекты. Премьер-министр назвал условия, которые регионы должны соблюсти для получения дотаций.

—Прежде всего, это развитие экономического и налогового потенциала региона, сокращение бюджетного дефицита, уменьшение долговой нагрузки. Все регионы, которые предъявят дополнительные темпы роста, будут поощряться специальными грантами, — сказал Дмитрий Медведев.

Глава кабмина предложил подход по части налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет. Так, если поступления вырастают по сравнению с прошлым годом, то сумма этого прироста остаётся в бюджете региона.

—Ещё одно предложение – это укрупнение бюджетных субсидий. Будем, с одной стороны, спрашивать с региона за результаты работы, с другой стороны, регионы получат больше свободы в принятии управленческих решений по укрупнённым субсидиям, —отметил Медведев.

Премьер-министр также заявил, что продолжится предоставление регионам более дешёвых бюджетных кредитов, а самым малообеспеченным субъектам предложат продлить срок займов, предоставленных из федеральной казны.

Фото: Правительство России