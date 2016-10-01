"Лисицы" стартовали с крупной победы на чемпионате России

В первом матче регулярного чемпионата женской баскетбольной Премьер-лиги баскетболистки «УГМК» в гостях обыграли команду «Вологда-Чеваката» со счётом 76:56 (23:12, 13:18, 25:16)

Самыми результативными в составе действующих чемпионок страны стали Ника Барич и Мария Черепанова, набравшие по 16 очков. Кроме того, на счету Марии Черепановой «дабл-дабл» - 16 очков и 11 подборов.

В других матчах первого игрового дня были зафиксированы следующие результаты: «Динамо» (Новосибирск) - «Енисей» - 88:84, «Надежда» - «Спартак» (Ногинск) – 87:54, «Динамо» (Москва) – «Спарта энд К» - 59:47.