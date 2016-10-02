Сборная России - серебряный призёр чемпионата мира по мини-футболу
2 октября 2016, 02:35
В финале чемпионата мира по мини-футболу сборная России под руководством екатеринбуржца Сергея Скоровича проиграла Аргентине со счётом 4:5 и таким образом завершила турнир в звании вице-чемпиона планеты.
Нашу команду перед этой игрой рассматривали как фаворита, и Эдер Лима открыл счёт. Но аргентинцы объективно были сильнее, особенно в начале второго тайма, когда и создали перевес в два мяча. В пустые ворота аргентинцы забили пятый, но за оставшееся время сборная России едва не спасла игру. За полторы минуты Лысков и тот же Эдер Лима (с 10-метрового штрафного) сократили отставание до минимума, но на ещё один гол времени уже не хватило.
Тем не менее, это лучший результат сборной России на чемпионатах мира. Серебряными призёрами чемпионата мира стали вратарь екатеринбургской «Синары» Сергей Викулов, а также воспитанники свердловского мини-футбола Владислав Шаяхметов и Сергей Абрамов.
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