В эстафере на призы "Вечернего Екатеринбурга" приняли участие полторы тысячи человек

2 октября 2016, 09:27

В традиционной эстафете на призы газеты "Вечерний Екатеринбург", состоявшейся 1 октября, приняли участие полторы тысячи уральцев — 134 команды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Участники в 59-й эстафете прошли соревнования в пяти дисциплинах: конькобежный и велосипедный спорт, гребля, лыжные гонки и лёгкая атлетика.

Эстафета стартовала в 10 утра с площади 1905 года. Первыми отправились команды школьников. Вслед за ними на старт вышли учащиеся учреждений начального и среднего профессионального образования и ветераны. Затем побежали представители детско-юношеских спортшкол, команды предприятий, физкультурного общества "Спартак", клубы любителей бега, студенты вузов и сборные районов.

Среди общеобразовательных учреждений победу одержали школьники лицея №128. Сборная команда учащихся Ленинского района стала сильнейшей среди учреждений начального, среднего профессионального образования. В категории ветеранов лучшими стали представители Верх-Исетского района. Участников ДЮСШ "Виктория" признали лидером среди команд спортшкол. Кировчане показали лучший результат среди сборных районов города. Спортивный клуб "РГППУ" стал лидером в числе команд сильнейшего забега. Представители ИП Захаров второй год подряд одержали победу среди организаций и предприятий.

Напомним, в 2015 году в эстафете на призы газеты «Вечерний Екатеринбург» принимали участие 147 команд. Победу праздновали учащиеся лицея №128, ДЮСШ "Виктория", ИП Захаров, УрФУ  и сборная средне-специальных учебных заведений Ленинского района.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Спорт

29 сентября 2016

Полёты в Нижнем Тагиле отменяются
Нижний Тагил остался без этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом стало известно после заседания технических комитетов по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Международной федерации лыжного спорта (FIS), который прошёл в Цюрихе в среду вечером.

29 сентября 2016

«У всех чемпионов сложный характер»
Валерий Стенников, главный тренер сборной Свердловской области по самбо, на этой неделе получил очередную награду – знак отличия «Спортивная доблесть».

29 сентября 2016

В четвертьфинале Кубка России «УГМК» сыграет со «Спартой»
В 1/8 финала Кубка России по баскетболу среди женских команд екатеринбургская «УГМК» разгромила в Самаре команду «Политех-СамГТУ» – 86:40 (33:15, 14:5, 21:15, 18:5).

27 сентября 2016

УрФУ – в элите студфутбола.
Сборная Уральского федерального университета взяла старт в новом для себя турнире – Национальной студенческой футбольной лиге (НСФЛ). Что же это за зверь такой и с чем его едят?

27 сентября 2016

«Летние» хоккеисты проиграли первый матч плей-офф
В первом матче полуфинала чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» уступил дома казанскому «Динамо» со счётом 2:3.

27 сентября 2016

В национальную сборную по футболу вошли три свердловчанина
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым объявил состав игроков, которые будут вызваны для подготовки к товарищескому матчу с командой Коста-Рики. Среди них три уроженца Свердловской области – Олег Шатов, Игорь Смольников и Максим Канунников.

26 сентября 2016

«Лисицы» выиграли Кубок УГМК
Традиционный турнир на Кубок Уральской горно-металлургической компании по баскетболу среди женских команд завершился не менее традиционной победой команды из Екатеринбурга.

26 сентября 2016

Канада непобедима?
В минувшие выходные сборная России по хоккею завершила своё выступление на Кубке мира в Торонто. Подопечные Олега Знарка в полуфинале уступили хозяевам турнира и своему самому принципиальному сопернику – сборной Канады со счётом 3:5.

26 сентября 2016

Свердловские скалолазы привезли с Кубка России три медали
В Москве прошёл Кубок России-2016 по боулдерингу – виду скалолазания, где спортсмену нужно преодолеть серию коротких, но сложных трасс. Сборная Свердловской области заняла итоговое второе место, ещё две бронзовые медали наши скалолазы завоевали в личных дисциплинах.

26 сентября 2016

В Екатеринбурге в 12-й раз прошёл «Кросс нации»
Наш фотокорреспондент побывал на "Кроссе нации".

Последние новости
Что было раньше