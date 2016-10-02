В эстафере на призы "Вечернего Екатеринбурга" приняли участие полторы тысячи человек

В традиционной эстафете на призы газеты "Вечерний Екатеринбург", состоявшейся 1 октября, приняли участие полторы тысячи уральцев — 134 команды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Участники в 59-й эстафете прошли соревнования в пяти дисциплинах: конькобежный и велосипедный спорт, гребля, лыжные гонки и лёгкая атлетика.

Эстафета стартовала в 10 утра с площади 1905 года. Первыми отправились команды школьников. Вслед за ними на старт вышли учащиеся учреждений начального и среднего профессионального образования и ветераны. Затем побежали представители детско-юношеских спортшкол, команды предприятий, физкультурного общества "Спартак", клубы любителей бега, студенты вузов и сборные районов.

Среди общеобразовательных учреждений победу одержали школьники лицея №128. Сборная команда учащихся Ленинского района стала сильнейшей среди учреждений начального, среднего профессионального образования. В категории ветеранов лучшими стали представители Верх-Исетского района. Участников ДЮСШ "Виктория" признали лидером среди команд спортшкол. Кировчане показали лучший результат среди сборных районов города. Спортивный клуб "РГППУ" стал лидером в числе команд сильнейшего забега. Представители ИП Захаров второй год подряд одержали победу среди организаций и предприятий.

Напомним, в 2015 году в эстафете на призы газеты «Вечерний Екатеринбург» принимали участие 147 команд. Победу праздновали учащиеся лицея №128, ДЮСШ "Виктория", ИП Захаров, УрФУ и сборная средне-специальных учебных заведений Ленинского района.