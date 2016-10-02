В Екатеринбурге число жителей превысило 1,5 миллиона человек

2 октября 2016, 10:12

Число жителей Екатеринбурга к 1 октября 2016 года превысило 1,5 млн человек, сообщает центр муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере.

По данным организации, в столице Среднего Урала проживают 1500394 граждан. При этом большинство жителей — женщины (56%). Большинство екатеринбуржцев проживают в Орджоникидзевском районе — 21%. На втором месте по густонаселённости — Чкаловский район (17% граждан), на третьем — Кировский район (15%), четвёртую позицию занимают Верх-Исетский и Ленинский районы — по 14%, а на пятом Октябрьский и Железнодорожный районы — по 10%.

Центр также приводит данные по самым распространённым в городе именам и фамилиям. Так, жители чаще всего девочкам дают такие имена, как: Виктория, Мария, Анна, София, Алиса, Анастасия, Дарья, Екатерина, Полина и Елизавета. Среди новорождённых мальчиков распространены имена: Артём, Александр, Михаил, Максим, Иван, Дмитрий, Кирилл, Роман, Тимофей, Лев.

Что касается взрослых уральцев, то в рейтинг имён вошли: Елена, Татьяна, Ольга, Наталья, Ирина, Светлана, Анна, Александр, Сергей, Владимир, Андрей, Алексей и Дмитрий.

Чаще всего среди жителей уральской столицы (мужчин и женщин) встречаются такие фамилии: Кузнецов, Иванов, Попов, Смирнов, Петров, Васильев, Захаров, Волков, Пономарёв.

Фото: Центр муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Общество

1 октября 2016

В Свердловске появилась пехотная школа
80 лет назад, в 1936 году, началась учёба в Свердловской пехотной школе.

30 сентября 2016

В Театре эстрады сегодня чествуют пенсионеров
В День пожилых людей в Свердловской области будут чествовать активистов ветеранских организаций.

30 сентября 2016

Если спорт, то это – навсегда
В Екатеринбурге на днях отметил своё 20-летие клуб ветеранов спорта. Наверное, это самая активная ветеранская организация в городе во главе с бессменным председателем Владимиром Котом.

30 сентября 2016

Уральских изб душа живая
Так поэтично назвала несколько лет назад свой проект бывший учитель литературы, а на то время директор Арамашевского краеведческого музея, Вера Реутова. Проект стал в 2009 году победителем грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда Владимира Потанина и дал возможность в небольшом селе Арамашево вернуть к жизни старинные избы с самобытными рисунками.

30 сентября 2016

Не погаснут «горячие сердца»
Около пяти тысяч акций, конкурсов и творческих вечеров прошли в области в рамках месячника добрых дел.

30 сентября 2016

Последние дни золотой осени
Фотокорреспондент «Областной газеты» запечатлел последние дни золотой осени на Урале.

30 сентября 2016

Пассажирский самолёт разбился после вылета из Кольцово
В 1973 году под Свердловском произошла крупнейшая в истории города авиационная катастрофа.

29 сентября 2016

Поднебесные темпы
Чем живут и как развиваются сегодня крупнейшие города КНР

29 сентября 2016

Ловись, рыбка, и лучше большая…
Кто помнит, в советских столовых висели таблички: «Четверг – рыбный день».

29 сентября 2016

«Мирный атом» в Каменске-Уральском никто не крал
В 2014 году в Каменске-Уральском был открыт памятник жертвам радиационных катастроф. Он был возведён на пожертвования горожан.

Последние новости
Что было раньше