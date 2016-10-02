В Екатеринбурге число жителей превысило 1,5 миллиона человек

Число жителей Екатеринбурга к 1 октября 2016 года превысило 1,5 млн человек, сообщает центр муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере.

По данным организации, в столице Среднего Урала проживают 1500394 граждан. При этом большинство жителей — женщины (56%). Большинство екатеринбуржцев проживают в Орджоникидзевском районе — 21%. На втором месте по густонаселённости — Чкаловский район (17% граждан), на третьем — Кировский район (15%), четвёртую позицию занимают Верх-Исетский и Ленинский районы — по 14%, а на пятом Октябрьский и Железнодорожный районы — по 10%.

Центр также приводит данные по самым распространённым в городе именам и фамилиям. Так, жители чаще всего девочкам дают такие имена, как: Виктория, Мария, Анна, София, Алиса, Анастасия, Дарья, Екатерина, Полина и Елизавета. Среди новорождённых мальчиков распространены имена: Артём, Александр, Михаил, Максим, Иван, Дмитрий, Кирилл, Роман, Тимофей, Лев.

Что касается взрослых уральцев, то в рейтинг имён вошли: Елена, Татьяна, Ольга, Наталья, Ирина, Светлана, Анна, Александр, Сергей, Владимир, Андрей, Алексей и Дмитрий.

Чаще всего среди жителей уральской столицы (мужчин и женщин) встречаются такие фамилии: Кузнецов, Иванов, Попов, Смирнов, Петров, Васильев, Захаров, Волков, Пономарёв.

Фото: Центр муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере