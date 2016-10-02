В финал конкурса "Директор школы" попали четыре екатеринбурженки

Четыре свердловских специалиста стали финалистами Всероссийского конкурса "Директор школы". Об этом сообщается на сайте конкурса.

В решающий этап вышли 30 человек из 346 подавших заявки. Среди них— руководители школ Екатеринбурга. Финалистами стали: директор школы №16 Любовь Безбородько, руководитель гимназии №104 Татьяна Галимова, глава школы №102 Наталья Смирнова и представитель гимназии №37 Светлана Трухина.

Добавим, конкурс проводится с марта по ноябрь в два этапа. Первый тур — заочный. Участникам предстояло написать эссе на тему "Управленческий компромисс: опыт поиска баланса желаемого и возможного". Второй тур пройдёт в Москве с 8 по 10 ноября. Церемония награждения победителей запланирована на 11 ноября.

Напомним, свердловчане не раз становились лучшими на Всероссийском конкурсе "Директор школы". Так, начальник управления образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, в прошлом директор гимназии №9, в 2012 году заняла второе место на этом конкурсе. В финал 2014 года выходили Сергей Воронин (средняя общеобразовательная школа №26, Волчанск), Игорь Климовских (средняя общеобразовательная школа №76 с углублённым изучением отдельных предметов, Екатеринбург) и Светлана Тренихина (гимназия №2, Екатеринбург).

Фото: директор МАОУ СОШ № 102 Наталья Смирнова; школа №102

Фото: директор МАОУ гимназия №37, учитель немецкого языка Светлана Трухина; гимназия №37

Фото: директор МАОУ СОШ №16 Любовь Безбородько; школа №16

Фото: директор МАОУ гимназия №104 Татьяна Галимова; гимназия №104