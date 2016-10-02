Власти Ямала после вспышки сибирской язвы намерены сократить поголовье оленей

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин заявил, что в регионе необходимо сократить поголовье оленей на 100 тыс. особей. Об этом сообщает РИА Новости.

—Погибло 2,5 тысячи оленей, о восстановлении поголовья речи не идёт. Нам нужно снижение поголовья северного оленя примерно на 100 тысяч, — сказал глава региона.

По словам Кобылкина, сейчас на Ямале переизбыток поголовья животных, а кормовая база из-за их большой численности ограничена. Поэтому северных оленей выводят пастись на запрещённые участки, а там опасность заражения сибирской язвой высока. Дмитрий Кобылкин отметил, что власти будут регулировать эти процессы, покупать оленей, перерабатывать и отправлять потребителям — часть на экспорт и на внутренний рынок.

Власти Ямала решают вопрос трудоустройства местного населения после возможного сокращения поголовья животных.

Как писала "ОГ", в июле 2016 года появилась информация о массовой гибели оленей на Ямале. Эпизоотию подтвердили специалисты Россельхознадзора, а в регионе ввели карантин. В течение нескольких дней в больницы были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву 90 человек, из них 51 ребёнок. Одного пострадавшего, 12-летнего мальчика, спасти не удалось. Вместе с медиками борьбу с сибирской язвой вели военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ЦВО. Из-за опасности распространения заболеваний Казахстан ввёл запрет на ввоз российского мяса.

Эпидемия этого опасного заболевания произошла в регионе впервые за 75 лет. Как полагают специалисты, причиной распространения инфекции стали останки животного, погибшего от сибирской язвы. Возможно, олени в поисках корма наткнулись на источник и заразились.