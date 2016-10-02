Тренер призёров мини-футбольного первенства Скорович останется во главе команды

Главный тренер сборной России по мини-футболу екатеринбуржец Сергей Скорович останется у руля команды, сообщают Вести.ru.

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев отметил, что Скорович доказал свою состоятельность в качестве тренера. Под его началом (он работает со сборной с 2009 года) команда впервые за последние 20 лет завоевала медали мирового первенства. Также футболисты трижды выходили в финалы чемпионата Европы.

Сергею Скоровичу предложат новый контракт и он продолжит работу с командой.

Добавим, как отметил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, спортсмены показали выдающийся результат на мировом первенстве, а игроков ждёт награда.

—У ребят есть контракт с РФС (о премиальных), который будет реализован. Мы обязательно их отметим (спортивными званиями) и встретим, — заявил ТАСС Виталий Мутко.

Напомним, сборная России по мини-футболу в финале чемпионата мира по мини-футболу уступила команде Аргентине со счётом 4:5. Серебряными призёрами чемпионата мира стали вратарь екатеринбургской "Синары" Сергей Викулов, а также воспитанники свердловского мини-футбола Владислав Шаяхметов и Сергей Абрамов.

Фото: РФС