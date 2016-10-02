В Милане 10 человек пострадали при взрыве а баре

Десять человек получили ранения в результате взрыва в баре Милана (Италия), сообщает телеканал RaiNews24.

Взрыв произошёл в ночь на воскресенье около 01:30 по местному времени (на Среднем Урале в этот момент было 04:30 утра) в заведении, расположенном на первом этаже дома. После взрыва в помещении начался пожар. В момент инцидента бар был закрыт.

Жильцов дома успели эвакуировать, но всё же 10 человек пострадали. Раненые госпитализированы с ожогами и интоксикацией. Их жизни ничего не угрожает.

Сейчас пожарные и сотрудники полиции устанавливают причину происшествия. Рассматриваются разные версии, одна из них— утечка газа. Также есть предположение, что взрыв был преднамеренным актом.