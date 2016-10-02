На Среднем Урале сохранится прохладная и дождливая погода

В Свердловской области сохранится прохладная погода и пройдут дожди, сообщает Уральский гидрометцентр.

Так, в понедельник, 3 октября, ночью в регионе ожидается +2,+7 градусов по Цельсию, днём — от +8 до +13 градусов по Цельсию, в большинстве районов пройдут дожди. Ветер западный, 4-9 м/с, возможны порывы до 14 м/с Во вторник, 4 октября, ночью возможно похолодание до +2 градусов по Цельсию, днём — до +7 - 12 градусов по Цельсию. Пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, ожидаются порывы до 14 м/с.

На следующий день, 5 октября, ночью потеплеет до +3, +8 градусов по Цельсию, днём ожидается +10-15 градусов по Цельсию. Возможны небольшие и умеренные дожди, местами сильные. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, порывы до 13 м/с.