Бывшая волейболистка "Уралочки" Екатерина Гамова сыграла свой прощальный матч

Прославленная волейболистка, бывший игрок команды "Уралочка-НТМК" Екатерина Гамова 1 октября провела в Казани свой прощальный матч. Легенда российского и мирового волейбола сыграла сразу за два "Динамо" — московское и казанское. Об этом сообщает пресс-служба женского волейбольного клуба "Динамо-Казань".

В первом сете Екатерина Гамова появилась на площадке в форме казанского "Динамо". Волейболистка принесла несколько очков своей команде. Партия закончилась в пользу москвичек со счётом 13:25. Во втором сете Гамова перешла на сторону соперниц и оставалась на площадке до первого минутного перерыва. Матч завершился в пользу гостей из Москвы со счётом 2:1.

После встречи перед игроками команды и тысячами зрителей появились руководитель Аппарата Президента республики Татарстан, председатель республиканского общества "Динамо" Асгат Сафаров, министр спорта Татарстана Владимир Леонов и сама Екатерина Гамова. Спортсменке подарили памятный мяч, подписанный игроками обеих команд, и сувенирную игровую майку с цифрами 225 — столько матчей она провела в казанском "Динамо".

Справка "ОГ"

Екатерина Гамова родилась 17 октября в Челябинске. В 1998 году её пригласили играть в "Уралочку". Гамова играла в клубе до осени 2004 года, а затем перешла в московское "Динамо". Сезон 2009/2010 годов она провела в Турции. Последние шесть лет Екатерина Гамова выступала за казанское "Динамо". Волейболистка дважды становилась серебряным призёром олимпийских игр, два раза выигрывала чемпионат мира и 11 раз российское первенство. Также на её счету награды европейского первенства, кубка мира, мирового гран-при по волейболу. О завершении карьеры Екатерина Гамова объявила 17 мая этого года в прямом эфире федерального спортивного телеканала "Матч ТВ".

Фото: dinamo-kazan.com