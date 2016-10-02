В Екатеринбурге дети провели школьный крестный ход

Более полутора тысяч учащихся детских воскресных школ, их родителей и педагогов сегодня, 2 октября, приняли участие в традиционном крестном ходе, посвящённом началу учебного года. Об этом сообщила пресс-секретарь храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах Екатеринбурга Диана Биктимирова.

Участники отправились в путь от екатеринбургского храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи ключах до храма Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. За охраной порядка и безопасностью детей следили казаки хутора "Благовещенский".

— Моросит дождь, но на лицах детей радость. Они поют: "Богородице Дево, радуйся!" Над зонтами в небе можно увидеть радугу, — написала на своей странице в социальной сети Диана Биктимирова.

После окончания хода школьников ждал молебен, питание и экскурсия. Обратно участники мероприятия отправятся на автобусах.