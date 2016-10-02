Куйвашев и Хаматова обсудили план по оказанию помощи тяжело больным детям

2 октября 2016, 17:56

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и актриса, соучредитель благотворительного фонда Чулпан Хаматова определили план работы по оказанию высокотехнологичной помощи тяжело больным детям. Об этом сообщает департамент информполитики главы региона.

Евгений Куйвашев, Чулпан Хаматова и заместитель генерального директора центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева (Москва) Алексей Масчан сегодня, 2 октября, побывали в детском центре онкогематологии областной детской клинической больницы №1.

Отметим, фонд "Подари жизнь" занимается проекта на базе этого центра. А 2 декабря пройдёт Екатерининская ассамблея, после которой собранные средства направят на оснащение детского центра онкогематолгии современным оборудованием.

Во время визита участники встречи обсудили вопросы по этого реализации проекта.

—Фонд "Подари жизнь" сегодня является одним из главных наших благотворительных партнёров. Уверен, что совместными усилиями мы решим задачу по приобретению нового оборудования для центра. И это будет ещё одним шагом вперёд, шагом к созданию в Свердловской области центра федерального значения для жителей всей страны, — отметил Евгений Куйвашев.

Губернатор поблагодарил Чулпан Хаматову за её добровольческую и благотворительную деятельность, неравнодушие и спасённые жизни детей.

Актриса отметила, что Свердловская область была выбрана для этого проекта, поскольку в ней есть хорошая база для оказания сложной высокотехнологичной помощи детям.

—Здесь есть всё: и оборудование, и потрясающие врачи. Единственная глупость, которая существовала: дети из близлежащих регионов не могли сюда приехать, потому что по их региональным квотам они должны были ехать или в Москву, или в Санкт-Петербург. А здесь центр стоял полупустой, потому что нет большого потока местных детей. Сейчас оно всё заполнено, из шести боксов в пяти лежат дети из других регионов, они получили шанс, они будут жить, у них всё будет хорошо, как нас заверил главный врач, – сказала соучредитель фонда.

Алексей Масчан назвал Средний Урал и его столицу примером для других российских регионов и поблагодарил Куйвашева за поддержку.

Как отметили участники встречи, высокотехнологичное оборудование центра необходимо обновить, да и нужно провести ремонт отделения переливания крови. Евгений Куйвашев сообщил, что решить часть этих задач помогут средства, собранные на Екатерининской ассамблее. В этом году члены Свердловского союза промышленников и предпринимателей решили направить вырученные деньги на лечение детей в областном онкогематологическом центре.

Фото: департамент информационной политики губернатора Свердловской области

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