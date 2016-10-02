Жители Екатеринбурга присоединились к акции "Животные не одежда"

2 октября 2016, 20:28

В центре Екатеринбурга сегодня, 2 октября, десятки активистов провели антимеховой марш "Животные не одежда", сообщает портал E1.ru.

В шествии приняли участие молодые люди, а их сопровождали сотрудники полиции. Зоозащитники несли плакаты с лозунгами: "У твоей шубы было лицо", "Посмотри в глаза своей шубе", "Животных нужно любить, а не носить", "Красота не требует жертв", "У твоей шубы тоже была мама", “Остановите убийство животных".

По пути они скандировали эти лозунги, пели песни и раздавали листовки. Некоторые участники шли в костюмах животных, а кто-то нёс игрушечную копию огнестрельного оружия.

Добавим, кроме Екатеринбурга акция "Животные не одежда" сегодня прошла и в других городах России, Украины и Казахстана. В защиту животных вышли, в частности, жители Москвы, Казани, Кургана, Челябинска, Новосибирска, Алма-Аты, Киева.

Фото: E1.ru

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