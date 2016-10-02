3 октября. 11:00. В ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая нововведениям осенней призывной кампании в Центральном военном округе, в том числе в Свердловской области.

Начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО генерал-майор Александр Линьков, начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Сергей Яровой, заместитель начальника пресс-службы ЦВО, подполковник Андрей Игнатьев расскажут о новых требованиях к здоровью новобранцев, об оснащении военкоматов автоматизированной системой "Паспорт" и работе электронных приемных. Также они сообщат о возможностях прохождения альтернативной службы для уральских призывников и традиционно предоставят данные о плановых показателях осеннего призыва в регионе.