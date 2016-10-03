Губернатор поздравил приверженцев иудаизма с праздником Рош а-Шана

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил представителей еврейской общины и приверженцев иудаизма на Среднем Урале с одним из наиболее значимых праздников в иудаизме – Рош а-Шана.

Напомним, этот праздник знаменует начало Нового 5777 года по еврейскому летоисчислению.