Губернатор поздравил приверженцев иудаизма с праздником Рош а-Шана
3 октября 2016, 09:24
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил представителей еврейской общины и приверженцев иудаизма на Среднем Урале с одним из наиболее значимых праздников в иудаизме – Рош а-Шана.
Напомним, этот праздник знаменует начало Нового 5777 года по еврейскому летоисчислению.
– Еврейские национально-культурные общества и просветительские организации являются неотъемлемой частью культуры Среднего Урала, вносят достойный вклад в развитие межнационального и межконфессионального мира и согласия, формируют уникальный колорит нашего края, – отметил глава региона.