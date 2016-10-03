Свердловчане и новосибирцы заключили соглашение о сотрудничестве

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписали в Сочи соглашение о сотрудничестве между их регионами.

Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области, это является продолжением системных усилий уральцев по выстраиванию взаимодействия с регионами России. К сегодняшнему дню свердловчане уже заключили 73 подобных соглашения о сотрудничестве.

Документ, подписанный в Сочи, предусматривает развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного взаимодействия.