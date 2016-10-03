Белорусу, пронесшему российский флаг на Паралимпиаде в Рио, купят квартиру

Члену белорусской делегации на Всемирной паралимпиаде 2016 года Андрею Фомочкину, пронесшему российский флаг на церемонии открытия игр в Рио-де-Жанейро, подарят квартиру. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, с несколько необычной просьбой к ней через знакомых обратился некий россиянин, который был восхищён поступком белорусского гражданина.

- Меня так восхитил поступок белоруса Андрея Фомочкина, который, несмотря на решение международных чиновников от спорта, пронёс на открытии Паралимпиады в Рио российский флаг, что я хочу подарить ему квартиру, - приводит Захарова слова благотворителя, имя которого пока не раскрывается.

Как отмечает официальный представитель МИД, "квартира настоящая, в готовом доме": это она проверила лично. Как отреагирует сам Фомочкин на такой подарок и будет ли раскрыто имя дарителя, должно стать известно уже в понедельник, 3 октября: накануне герой паралимпиады прибыл в Москву.

Напомним, Андрей Фомочкин вышел на церемонию открытия Игр с флагом России в знак солидарности с отстранёнными от Игр российскими спортсменами, несмотря на запрет со стороны Международного паралимпийского комитета (МПК). Флаг был конфискован, а сам Фомочкин был лишён аккредитации. Позже министерство спорта и туризма Республики Беларусь сообщило, что Фомочкин — сотрудник управления национальных команд этого ведомства, выполнивший общее решение делегации о выносе флага.