Золотая осень продлится в Екатеринбурге и области до середины недели

Погода в Свердловской области в начале первой недели октября будет по-осеннему тёплой: днём будет до +15, солнечно, пройдут небольшие дожди, сообщает ФГБУ "Уральское УГМС".

В понедельник, 3 октября, в Екатеринбурге и Свердловской области будет переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Днём +9...+14°С, ночью +2...+7°С. Синоптики предупреждают, что в некоторых районах региона при прояснении ночные температуры могут опуститься до -2°С. Это уже не первые заморозки на Среднем Урале. Ветер западный 4-9 м/с.

Во вторник, 4 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие и умеренные дожди. Днём +7...+12°С, ночью +2...+7°С. Ветер юго-восточный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

В среду, 5 октября, будет также облачно с прояснениями, по области прогнозируются небольшие и умеренные, а местами даже сильные, дожди. Днём потеплеет до +10...+15°С. Ночью столбик термометра покажет +3...+8°С. Ветер юго-восточный 4-9 м/с с порывами до 13 м/с.

Фото Алексея Кунилова.