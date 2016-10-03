Золотая осень продлится в Екатеринбурге и области до середины недели

3 октября 2016, 10:25

Погода в Свердловской области в начале первой недели октября будет по-осеннему тёплой: днём будет до +15, солнечно, пройдут небольшие дожди, сообщает  ФГБУ "Уральское УГМС".

В понедельник, 3 октября, в Екатеринбурге и Свердловской области будет переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Днём +9...+14°С, ночью +2...+7°С. Синоптики предупреждают, что в некоторых районах региона при прояснении ночные температуры могут опуститься до -2°С. Это уже не первые заморозки на Среднем Урале. Ветер западный 4-9 м/с.

Во вторник, 4 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие и умеренные дожди. Днём +7...+12°С, ночью +2...+7°С. Ветер юго-восточный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

В среду, 5 октября, будет также облачно с прояснениями,  по области прогнозируются небольшие и умеренные, а местами даже сильные, дожди. Днём потеплеет до +10...+15°С. Ночью столбик термометра покажет +3...+8°С. Ветер юго-восточный 4-9 м/с с порывами до 13 м/с.

Фото Алексея Кунилова.

Золотая осень таит в себе очарование мгновенья. В последние дни осеннего тепла бабье лето будто не сдаётся и дарит неповторимые пейзажи увядающей природы. Успеваем насладиться моментом, а если нет такой возможности, можно полюбоваться запечатлёнными фотокорреспондентом "ОГ" Алексеем Куниловым кадрами. 

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