Артисты из Екатеринбурга удостоены медалей за военную операцию в Сирии

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий вручил артистам концертного ансамбля Дома офицеров ЦВО медали "Участнику военной операции в Сирии". Как сообщили в пресс-службе военного округа, артисты с начала операции в Сирийской Арабской Республике совершили по нескольку командировок, дав концерты не только на российской авиабазе "Хмеймим", но и на наблюдательных постах и КПП.

Ряд выступлений был организован для местного населения.

- Наши артисты по 3 - 4 раза выезжали в Сирийскую Арабскую Республику, в каждой командировке давая по 8 – 10 концертов не только на авиабазе "Хмеймим", но и с выездами на наблюдательные посты и контрольно-пропускные пункты, - сообщил начальник руководитель концертного коллектива - начальник Дома офицеров Станислав Довгалюк. - Ряд выступлений был организован для местного населения, особую программу подготовили для сирийских детей. Это были тяжелые условия - жара в 40 - 50 градусов, плотная пылевая завеса, неоднократно артисты попадали под обстрелы боевиков.

Отметим, медаль Минобороны РФ "Участнику военной операции в Сирии" была учреждена в конце ноября 2015 года. Медалью награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных Сил РФ за успехи и отвагу при выполнении воинского и профессионального долга в ходе военной операции в САР, а также другие граждане РФ и иностранцы - за содействие в проведении операции.