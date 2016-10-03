Губернатор утвердил список свердловчан-спортивных стипендиатов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев своим указом утвердил список жителей региона, удостоенных областной стипендии за высокие спортивные результаты, в том числе и на Олимпиаде в Рио-Де-Жанейро.

Напомним, размер этих выплат из региональной казны губернатор установил своим указом в середине сентября нынешнего года.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, в число 470 стипендиатов вошли призёры Олимпиады в Рио-Де-Жанейро – стрелок Владимир Масленников, лучница Ксения Перова, гимнасты Давид Белявский и Анастасия Татарева.