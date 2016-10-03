В Екатеринбурге продолжится рассмотрение дела о поборах в военной полиции ЦВО

6 октября в 10:00 в Екатеринбургском гарнизонном военном суде (улица Мира, 26) судья Александр Шестаков продолжит рассмотрение дела о превышении должностных полномочий начальником военной полиции Центрального военного округа полковником Геннадием Ящуком и пособничестве в совершении данного преступления майором Кириллом Кожевиным.

По данным следствия, сотрудникам военных комендатур ЦВО начислялись премии, которые военнослужащие частично должны были отдавать начальнику военной полиции округа. По неофициальной информации, потерпевшими по делу проходят сотни военнослужащих, а созданная схема позволила начальнику полиции "заработать" десятки миллионов рублей. Сам полковник Ящук с началом следствия был отстранён от должности начальника ВП ЦВО, майор Кожевин продолжает исполнять служебные обязанности. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности должности госслужащих.