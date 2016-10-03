Руководителем Ельцин-Центра назначен Олег Бакин

Известный уральский политик, бывший управляющий делами губернатора Свердловской области и правительства региона Олег Бакин стал руководителем Ельцин-Центра, сообщила "ОГ" специалист по связям с общественностью Ельцин-Центра Елена Волкова.

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"Олег Бакин назначен заместителем исполнительного директора фонда "Президентский центр Б.Н. Ельцина". Он будет руководить текущими делами Ельцин-Центра", - уточнила Елена Волкова.

Справка "ОГ"

Олег Бакин родился в Екатеринбурге в 1957 году. Окончил Челябинское высшее военное автомобильное командное училище.

В 2000 году возглавил исполком региональной партии "Единство". В 2002-2004 годах руководил региональным исполкомом "Единой России". В 2004-2007 годах — генеральный директор ГУП "Серебряное кольцо". С 2008 по 2010 год — управляющий делами губернатора и правительства Свердловской области, член областного правительства. В 2010−2011 годах — генеральный директор ЗАО "Уралмедьстрой".

Ранее "ОГ" писала о том, что в июне 2013 года Олег Бакин возглавил Региональное отделение ДОСААФ России.