Въездной медицинский туризм в России вырос на 35%

Поток граждан других государств, приезжающих в Россию для получения медицинской помощи, увеличился на 35% за шесть месяцев 2016 года, об этом сообщила на Международном инвестиционном форуме министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, передаёт ТАСС.

По словам министра здравоохранения РФ, чаще всего иностранцы обращаются за плановой хирургической и стоматологической помощью. В 2015 году въездной медицинский туризм увеличился на 21%, за первое полугодие 2016-го - ещё на 35%. И на 12% вырос интерес к оздоровлению в российских санаторно-курортных учреждениях.

На данный момент Минздрав РФ совместно с МИДом и Ростуризмом разрабатывают проект для популяризации российских медицинских услуг за рубежом.

— Много пациентов приезжают по профилю акушерство и гинекология. Увеличилось количество обращающихся за эндопротезированием суставов, - уточнила Скворцова.

Отметим, в Свердловской области высокотехнологичную медпомощь, за которой чаще всего обращаются зарубежные пациенты, оказывают 34 больницы за счёт средств системы ОМС и ещё 8 учреждений негосударственной формы собственности. В том числе пример успешного государственно-частного партнёрства — Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле, специализирующийся на эндопротезировании суставов. Учреждение работает с 2014 года и уже помогло тысячам пациентов: госзаказ только на 2016 год составил 4,5 тысячи госпитализаций. Пациентами центра ежедневно становятся как свердловчане, так и жители других регионов Уральского федерального округа и всей России.