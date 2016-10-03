Обзор криминальной хроники понедельника, 3 октября

3 октября 2016, 18:29

На Тюменской трассе водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП. Как сообщает УГИБДД по Свердловской области, 16-летний подросток в тёмной одежде ночью шёл по краю проезжей части и около 00:30 был сбит автомобилем, водитель которого остановился, высказал пешеходу претензии по поводу повреждённой машины, а затем, не оказывая помощи пострадавшему, сел и уехал. Позже медики диагностировали у подростка черепно-мозговую травму, раны лица и ушиб позвоночника. Автомобиль Suzuki Grand Vitara с характерными повреждениями был остановлен сотрудниками полиции на 172 км автодороги Екатеринбург - Тюмень. 39-летний мужчина сразу же сознался в совершении наезда на пешехода, объяснив оставление места ДТП испугом. 

Продавцы, навязавшие екатеринбурженке фильтр для воды в кредит, заплатят штраф и кормпенсацию. Навязанный кредит, нежелание в добровольном порядке удовлетворить законные требования заявителя, а также обман потребителя - доводы, на основании которых ООО "Мир" заплатит жительнице Екатеринбурга 168 тыс. рублей. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, представители фирмы несколько раз выезжали на дом и демонстрировали пенсионерке чудесные свойства устройства, а поняв, что стоимость системы очистки воды для той неподъёмная, уговорили её совершить покупку в рассрочку. Как выяснилось впоследствии, рассрочка оказалась кредитом, переплата по которому составляла почти 33 тыс. рублей, а вода после очистки по свойствам была близка к дистиллированной, а это было уже опасно для здоровья. В итоге, после серии разбирательств ООО "Мир" обязали вернуть пенсионерке более 168 тыс. рублей.

Виновным в падении ворот на ребёнка в Екатеринбурге грозит до 5 лет лишения свободы. По версии следствия, 26 августа 31-летний отец, 27-летняя мать, четырёхлетний сын и двухлетняя дочь  играли в мяч во дворе дома на улице Индустрии. Старший ребёнок стоял на воротах, и в один из моментов игры повис, ухватившись руками за перекладину ворот. Ворота опрокинулись и упали на живот ребёнку. Родители высвободили мальчика и сразу же на своей машине направились с ним в травмпункт, а затем - в специализированную детскую клинику, где медики оказали всю необходимую помощь. В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по статье "халатность", будут установлены в том числе и лица, которые должны были отвечать за безопасность установленных на спортплощадке снарядов. 

Пьяная тагильчанка искусала полицейского. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, женщина пыталась вместе с годовалым ребёнком сменить место жительства, однако ей препятствовал её знакомый. Женщина захотела привлечь к своей проблеме внимание стражей порядка, для чего пришла в ОП №18, но там она повела себя неадекватно: женщина громко кричала, нецензурно ругалась била руками в стекло дежурной части и пинала дверь ногами. Знакомый, на которого она пошла жаловаться, пытался её остановить, но бесполезно. Когда же к делу успокоения дебоширки подключились сами полицейские, женщина стала бросаться на них. Одному из полицейских женщина прокусила руку. В результате на буйную женщину завели уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Дебоширке грозит до 5 лет лишения свободы. Ребёнок помещён в больницу для обследования, а матери уже выписан штраф за невыполнение обязанностей по воспитанию малолетнего ребёнка.

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