Губернатор наградил Михаила Ходоровского знаком "За заслуги перед Свердловской областью" III степени

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о награждении региональным знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени гендиректора Группы Синара Михаила Ходоровского. Этот документ будет опубликован на второй странице номера "ОГ" за 4 октября.

Михаил Ходоровский — выпускник металлургического факультета Челябинского политехнического института. Аспирантуру окончил в Уральском политехническом институте им. С.М. Кирова (Екатеринбург). За плечами у него — работа на разных постах в УПИ (имеет научную степень доктора экономических наук) и СКБ-банке. С 2008 года возглавляет Группу Синара.