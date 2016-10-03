Гроссмейстер из Екатеринбурга взял бронзу на Интернациональном шахматном турнире в Испании

Екатеринбуржец Михаил Улыбин занял третье место на Интернациональном шахматном фестивале"Isla de la Toja-O Grove", завершившемся в испанском О-Грове, сообщает Федерация шахмат Свердловской области.

В последнем туре гроссмейстер из Екатеринбурга чёрным цветом нанёс поражение международному мастеру из Италии Андреа Стелла. Эта победа позволила Улыбину войти в тройку призёров.

Победителем турнирной гонки стал другой российский гроссмейстер Евгений Глейзеров. В девяти турах он взял 6,5 очка и по дополнительному коэффициенту обошёл показавшего на финише тот же результат Карена Мовсисяна из Армении. Улыбин отстал от дуэта лидеров в итоге всего на полбалла.

"В девяти сыгранных партиях на фестивале екатеринбуржец одержал четыре победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел одно поражение. Очков он не добрал во встрече как раз со Стриковичем", - поясняет пресс-служба Федерации шахмат Свердловской области.

Отметим, в турнире приняли участие 33 шахматиста из разных стран мира.

Михаил Улыбин (род. 31 мая 1971) — российский шахматист, гроссмейстер (1991). Бронзовый (Тунха, 1989) и серебряный (Мамая, 1991) призёр первенства мира до 20 лет. Участник шахматной олимпиады 1994 года в составе второй сборной России (бронзовый призёр).