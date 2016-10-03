В Екатеринбурге состоится бесплатное занятие для больных астмой

5 октября, 18:00. В городском центре лечения обструктивных заболеваний легких ГКБ № 33 (Екатеринбург, ул. Заводская, 29) состоится бесплатное занятие астмашколы, которое проведёт кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Трифанова Наталья Михайловна.

Встреча предполагает теоретическую и практическую части. В первой части доктор расскажет, от чего развивается астма, чем лечится, как можно снизить частоту и интенсивность приступов. В практической части пульмонолог расскажет о различных моделях ингаляторов и научит ими пользоваться.