В Свердловской области подключено к теплу 96% жилых домов

На Среднем Урале к сегодняшнему дню подключено к отоплению 96% жилья и 99,9% социальных объектов.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, полностью завершена процедура подачи тепла в жилые дома 84 муниципальных образований. Скоро к ним присоединятся ещё шесть территорий: Ирбит, Первоуральск, Полевской, Камышловский муниципальный район, Берёзовский и Белоярский городские округа. Отстают — Дегтярск (подключено 79% жилых домов), Невьянск (75,4%) и Зареченское сельское поселение (63%).

В Екатеринбурге нагрелись батареи уже в 92,6% жилья и 94,7% учреждений социальной сферы. Однако в столице Урала продолжается замена внутридомовых теплосетей в семи зданиях, где проводился капитальный ремонт. Подрядные организации обещают подать в них отопление 5 октября.