В Свердловской области подключено к теплу 96% жилых домов

3 октября 2016, 12:40

На Среднем Урале к сегодняшнему дню подключено к отоплению 96% жилья и 99,9% социальных объектов.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, полностью завершена процедура подачи тепла в жилые дома 84 муниципальных образований. Скоро к ним присоединятся ещё шесть территорий: Ирбит, Первоуральск, Полевской, Камышловский муниципальный район, Берёзовский и Белоярский городские округа. Отстают — Дегтярск (подключено 79% жилых домов), Невьянск (75,4%) и Зареченское сельское поселение (63%).

В Екатеринбурге нагрелись батареи уже в 92,6% жилья и 94,7% учреждений социальной сферы. Однако в столице Урала продолжается замена внутридомовых теплосетей в семи зданиях, где проводился капитальный ремонт. Подрядные организации обещают подать в них отопление 5 октября.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Экономика

30 сентября 2016

В Сочи встретились деньги и власть
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возглавил делегацию региона для участия в работе 15-го Международного инвестиционного форума, который проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября.

30 сентября 2016  Реклама

Переход на прямые расчёты с поставщиками коммунальных ресурсов: вопросы и мнения
По данным Министерства строительства и ЖКХ России, задолженность населения за коммунальные услуги превысила уже 1 трлн рублей, и каждый год вопрос об эффективности сбора платежей за коммунальные услуги становится темой жарких споров.

28 сентября 2016  Реклама

Мобильные телефоны и смартфоны стали локомотивами рынка бытовой техники и электроники
Тенденция на рынке бытовой техники и электроники такова, что обороты увеличиваются лишь за счет роста цен.

27 сентября 2016

«Был консенсус, хотелось бы его сохранить»
Глава свердловского минфина Галина Кулаченко — о новом депутатском корпусе, областном бюджете-2017 и прогнозах на выход из кризиса.

27 сентября 2016  Реклама

Первое десятилетие
Отметило юбилей предприятие, обеспечивающее 60 процентов рынка свинины для Среднего Урала

27 сентября 2016

В Екатеринбурге открылась выставка "Химия: Наука. Промышленность. Образование 2016"
В Екатеринбурге сегодня, 27 сентября, в рамках ХХ Менделеевского съезда состоялась торжественная церемония открытия выставки "Химия: Наука. Промышленность. Образование 2016".

27 сентября 2016  Реклама

Отметило юбилей предприятие, обеспечивающее 60 процентов рынка свинины для Среднего Урала
Коллектив крупнейшего животноводческого комплекса Свердловской области — свинокомплекса «Уральский» (входит в АО «Сибирская Аграрная Группа») отпраздновал 10 лет со дня основания своего предприятия: торжественное мероприятие состоялось в Екатеринбурге в ДК «Железнодорожников».

22 сентября 2016

Бензин против электричества
В Свердловской области стоят на учёте всего восемь электромобилей.

21 сентября 2016

Китайцы полюбили вино из России
Импорт российского виноградного вина растёт, передаёт газета «Хэйлунцзянская экономика».

21 сентября 2016

Торговые центры взяли курс на бытовые и развлекательные услуги
Торговые центры в Екатеринбурге стали превращаться в полноценные места семейного времяпрепровождения.

Последние новости
Что было раньше