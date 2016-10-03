Екатеринбург получит концепцию развития до 2035 года за 6,4 миллиона рублей

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на выполнение научно-исследовательской работы "Формирование концепции перспективного развития жилых микрорайонов муниципального образования "Город Екатеринбург" до 2035 года". Как следует из информации, размещённой на сайте госзакупок, город готов заплатить 6 млн 400 тысяч рублей за анализ состояния Екатеринбурга и разработку концепции развития - работы должны быть выполнены до 15 мая 2017 года.

Подрядчик, выигравший конкурс, назначенный на 10:00 24 октября, должен будет собрать и проанализировать информацию о пропускной способности основных транспортных узлов, увязав их с зонами расселения жителей и местами фактического тяготения в рабочее время.

После этого должны быть сформированы конкретные предложения по оптимизации транспортных потоков и инфраструктуры. Исполнителю предстоит описать комплексный профиль жилых микрорайонов города, спрогнозировать социально-экономическую ситуацию, трансформацию транспортных потоков и мест расселения и тяготения горожан. При этом должны быть использованы как официальные сведения, так и собственные данные фактического наблюдения, замеры, фото- и видеофиксация.

Концепция развития Екатеринбурга должна соответствовать критериям научности: не менее двух различных научных организаций должны будут предоставить положительные отзывы о проведённой исследовательской работе, а результаты должны быть опубликованы не менее чем в трёх изданиях, входящих в перечень научных изданий, утверждённый Минобрнауки России.

Методологию выполнения научно-исследовательскойработы подрядчик должен разработать самостоятельно и предоставить её заказчику ещё на стадии подачи заявки на участие в конкурсе.