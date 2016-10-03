Сергей Бидонько выдвинут на пост зампреда одного из комитетов Госдумы

Сергей Бидонько, избранный в Государственную Думу от Свердловской области, выдвинут на пост заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Фото: Алексей Кунилов

Как он сообщил в телефонном разговоре с корреспондентом "ОГ", решение о его выдвижении на должность зампреда комитета принято на заседании фракции "Единой России" в нижней палате российского парламента. Предполагается, что окончательное утверждение Сергея Бидонько на этой должности состоится в течение ближайших пяти дней.

Напомним, Сергей Бидонько во время работы на Среднем Урале являлся министром строительства и развития инфраструктуры, поэтому имеет большой багаж знаний о специфике строительной отрасли региона.