Екатеринбуржцам расскажут об астме и научать пользоваться ингаляторами
3 октября 2016, 12:53
5 октября в 18:00 в актовом зале ГКБ №33 (улица Заводская, 29), в рамках дней здоровья городской центр лечения обструктивных заболеваний лёгких кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Наталья Трифанова проведёт бесплатное занятие астмашколы.
Встреча предполагает теоретическую и практическую части. В первой части доктор расскажет, от чего развивается астма, чем лечится, как можно снизить частоту и интенсивность приступов.
В практической части, которая включена в занятие по просьбам постоянных участников, пульмонолог расскажет о различных моделях ингаляторов и научит аудиторию ими пользоваться.
Занятие могут бесплатно посетить жители Екатеринбурга и области, предварительная запись не нужна.
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