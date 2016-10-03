Екатеринбуржцам расскажут об астме и научать пользоваться ингаляторами

3 октября 2016, 12:53

5 октября в 18:00 в актовом зале ГКБ №33 (улица Заводская, 29), в рамках дней здоровья городской центр  лечения обструктивных заболеваний лёгких кандидат медицинских наук,  врач-пульмонолог Наталья Трифанова проведёт бесплатное занятие астмашколы.

Встреча  предполагает  теоретическую и практическую части.  В первой части доктор расскажет, от чего развивается астма, чем лечится, как можно снизить частоту и интенсивность приступов.

В практической части, которая включена в занятие по просьбам постоянных участников,  пульмонолог расскажет о различных моделях ингаляторов   и научит аудиторию  ими пользоваться.

Занятие могут бесплатно  посетить  жители Екатеринбурга  и области, предварительная запись не нужна.

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