Екатеринбуржцам расскажут об астме и научать пользоваться ингаляторами

5 октября в 18:00 в актовом зале ГКБ №33 (улица Заводская, 29), в рамках дней здоровья городской центр лечения обструктивных заболеваний лёгких кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Наталья Трифанова проведёт бесплатное занятие астмашколы.

Встреча предполагает теоретическую и практическую части. В первой части доктор расскажет, от чего развивается астма, чем лечится, как можно снизить частоту и интенсивность приступов.

В практической части, которая включена в занятие по просьбам постоянных участников, пульмонолог расскажет о различных моделях ингаляторов и научит аудиторию ими пользоваться.

Занятие могут бесплатно посетить жители Екатеринбурга и области, предварительная запись не нужна.