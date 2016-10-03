Алексей Кожемяко назначен на пост первого заместителя сити-менеджера Екатеринбурга
3 октября 2016, 13:30
Первым заместителем главы администрации Екатеринбурга назначен Алексей Кожемяко, который ранее занимал пост заместителя по вопросам жилищного и коммунального хозяйства, сообщили "ОГ" в мэрии уральской столицы. Соответсвующий документ подписал сити-менеджер Александр Якоб.
Первый заместитель главы координирует работу комитета административных органов, комитета по внешним связям, комитета промышленной политики и развития предпринимательства, правового департамента администрации Екатеринбурга.
Должность заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ занял Владимир Гейко, который ранее возглавлял городское управление ЖКХ.
Фото: мэрия Екатеринбурга
- Справка
- Алексей Кожемяко родился 23 июля 1974 года в Первоуральске.
- В 1996 году он окончил строительный факультет Уральского государственного технического университета по специальности «Промышленное и гражданское строительство, системы автоматизированного проектирования».
- В 1999 году Алексей Петрович окончил Уральскую академию государственной службы, факультет государственного и муниципального управления по специальности «Государственное и муниципальное управление».
- С 1999 года в администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко занимал следующие должности: ведущий специалист, главный специалист, заместитель председателя Комитета по аналитической работе. С 2004 по 2005 год - председатель комитета по аналитической работе администрации Екатеринбурга.
- С 2006 по 2008 год он был председателем земельного комитета администрации Екатеринбурга.
- С октября 2008 года по январь 2011 года - был начальником муниципального унитарного предприятия "Управление капитального строительства города Екатеринбурга".
- С 20 января 2011 года Алексей Кожемяко был заместителем главы администрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства.