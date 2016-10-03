Алексей Кожемяко назначен на пост первого заместителя сити-менеджера Екатеринбурга

Первым заместителем главы администрации Екатеринбурга назначен Алексей Кожемяко, который ранее занимал пост заместителя по вопросам жилищного и коммунального хозяйства, сообщили "ОГ" в мэрии уральской столицы. Соответсвующий документ подписал сити-менеджер Александр Якоб.

Первый заместитель главы координирует работу комитета административных органов, комитета по внешним связям, комитета промышленной политики и развития предпринимательства, правового департамента администрации Екатеринбурга.

Должность заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ занял Владимир Гейко, который ранее возглавлял городское управление ЖКХ.

Фото: мэрия Екатеринбурга