Алексей Кожемяко назначен на пост первого заместителя сити-менеджера Екатеринбурга

3 октября 2016, 13:30

Первым заместителем главы администрации Екатеринбурга назначен Алексей Кожемяко, который ранее занимал пост заместителя по вопросам жилищного и коммунального хозяйства, сообщили "ОГ" в мэрии уральской столицы. Соответсвующий документ подписал сити-менеджер Александр Якоб.

Первый заместитель главы координирует работу комитета административных органов, комитета по внешним связям, комитета промышленной политики и развития предпринимательства, правового департамента администрации Екатеринбурга.

Должность заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ занял Владимир Гейко, который ранее возглавлял городское управление ЖКХ.

Фото: мэрия Екатеринбурга

  • Справка
  • Алексей Кожемяко родился 23 июля 1974 года в Первоуральске.
  • В 1996 году он окончил строительный факультет Уральского государственного технического университета по специальности «Промышленное и гражданское строительство, системы автоматизированного проектирования».
  • В 1999 году Алексей Петрович окончил Уральскую академию государственной службы, факультет государственного и муниципального управления по специальности «Государственное и муниципальное управление».
  • С 1999 года в администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко занимал следующие должности: ведущий специалист, главный специалист, заместитель председателя Комитета по аналитической работе. С 2004 по 2005 год - председатель комитета по аналитической работе администрации Екатеринбурга.
  • С 2006 по 2008 год он был председателем земельного комитета администрации Екатеринбурга.
  • С октября 2008 года по январь 2011 года - был начальником муниципального унитарного предприятия "Управление капитального строительства города Екатеринбурга".
  • С 20 января 2011 года Алексей Кожемяко был заместителем главы администрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства.
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