Россия приостановила исполнение договора с США об утилизации оружейного плутония

3 октября 2016, 13:41

Недружественные действия Соединённых штатов Америки стали причиной того, что Россия в одностороннем порядке приостановила выполнение договора об утилизации ядерных отходов. Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина был опубликован в понедельник, 3 октября, на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, указ был принят

"в связи с коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий Соединённых Штатов Америки  в отношении Российской Федерации и неспособности Соединённых Штатов Америки обеспечить высполнение обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония в связи с международными договорами, а также исходя из необходимости принятия безотлагательных мер по защите безопасности Российской Федерации".

Отметим, в соответствии с подписанным в августе-сентябре 2000 года соглашением между правительствами России и США "Об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны", оружейный плутоний обе сверхдержавы должны были утилизировать только промышленным способом, для чего было необходимо создание соответствующих предприятий. Тем не менее, уже в начале этого года Россия заявила: США так и не предприняли необходимых мер для безвозвратной утилизации 34 тонн оружейного плутония, излишнего для необходимой обороны от внешних угроз. 

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