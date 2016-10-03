В Сухом Логу 15 детей-сирот переехали в новые квартиры

В Сухом Логе завершилось строительство второй очереди новостройки для уральцев, имеющих право на бесплатное получение жилья: новоселье отпраздновали 15 детей-сирот.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, на возведение 15 однокомнатных квартир общей площадью 540 кв. метров областной бюджет израсходовал 22,7 млн рублей. Сейчас продолжается возведение ещё четырёх очередей этой новостройки. Квартиры там бесплатно получат граждане, имеющие право на такую господдержку.

Напомним, за девять месяцев 2016 года на Среднем Урале переехали в новые квартиры 460 детей-сирот. В ближайшее время начнётся ввод в эксплуатацию ещё 28 многоквартирных домов для этой категории льготников. В частности, до конца 2016 года отпразднуют новоселье дети-сироты из Ачита, Полевского, Ревды, Режа, Красноуфимска, Верхотурья, Невьянска, Екатеринбурга, Горноуральского городского округа.