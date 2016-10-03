ФСБ задержала в Москве украинского шпиона

Сотрудник украинской разведки был задержан в Москве при выполнении задания. Как сообщила пресс-служба ФСБ России, задержанный в ходе специальной операции - полковник Главного управления разведки министерства обороны Украины. В отношении иностранного гражданина в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Ведётся следствие.

- Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Москве при проведении шпионской акции задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки министерства обороны Украины полковник Сущенко Роман Владимирович, - говорится в сообщении ведомства. - Гражданин Украины целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии Российской Федерации, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

Украинская сторона пока официально опровергает данные о том, что Роман Сущенко является сотрудником ГУР МОУ.

- Мы не подтверждаем эту информацию, - приводит РИА Новости заявление пресс-службы. - Считаем её очередным фейком.

По данным украинских СМИ, Роман Сущенко является парижским спецкорром агентства "Укринформ", который пропал, выехав в гости к родственникам, проживающим в России.

Отметим, случай с Романом Сущенко - не первый, когда украинские граждане попадают в поле зрения органов безопасности России. Так, весной 2015 года по подозрению в промышленном шпионаже был задержан сотрудник Полтавского турбомеханического завода Сергей Скирта. Иностранец почти год провёл в следственном изоляторе, а потом было принято решение о его амнистировании в связи с 70-летием Победы.

Впрочем, Сергей Скирта действовал, скорее, в интересах конкретного завода, и урон от его деятельности мог принести лишь экономические убытки уральским машиностроителям, чего нельзя сказать об агентурной сети ГУР МО, раскрытой ФСБ России в Крыму в начале августа. Тогда при задержании пытавшихся прорваться в Крым украинских диверсионных групп погибли двое россиян.