Свердловский Роспотребнадзор забраковал 4,3 тонны мясной продукции

В первом полугодии на территории Свердловской области было забракованы 4,3 тонны мясной продукции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Всего санитарные врачи за этот период подвергли проверке 25 тонн мясной продукции.

— По сравнению с аналогичным периодом 2015 года в три раза увеличился удельный вес забракованной мясной продукции по причине несоответствия требованиям нормативных документов по показателям качества, в то же время почти в два раза уменьшился удельный вес забракованной продукции по причине нарушения правил маркировки, — отмечают специалисты надзорного ведомства.