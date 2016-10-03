Интеллектуалка из Заречного в составе команды Рудера проиграла в осенней серии игр "Что? Где? Когда?"

Команда Константина Рудера, в составе которой играет Александра Золотова из Заречного, проиграла во второй игре осенней серии телевикторины "Что?Где?Когда?". По правилам клуба проигравшая команда пропускает сезон и не сможет участвовать в играх ни в этом году, ни в 2017-м.

Всего в осенней серии против телезрителей в интеллектуальной битве сражаются пять команд. Та команда, которая выиграет у телезрителей в этой серии последней, получит право играть в зимней серии, где сможет бороться за право участвовать в главной игре сезона – Финале года.

Знатоки команды Константина Рудера боролись за каждое очко, но всё-таки проиграли телезрителям со счётом 6-5.

Константин Рудер и Александра Золотова во время игры.

В начале интеллектуалы вырвались вперёд, сразу отвоевав у телезрителей два очка. А вот третий вопрос от Донаты Кошковой из города Новоуральска переломил ход игры и принёс свердловчанке 50 тысяч рублей. Знатоки так и не смогли ответить на вопрос о том, что же продавали в японских павильонах под слоганом "Снимите бремя с плеч". Знатоки предположили, что это слинг для малышей, однако японцы предлагали снять стресс, купив тарелку и разбив её. Затем последовала неудача в раунде "Суперблиц", счёт 2:2.

Свердловчанка Александра Золотова получила возможность принести команде победное очко, но ответить на пятый по счёту вопрос от студента Юкупова из Челябинской области правильно не смогла. Так, к музыкальной паузе зрители уже побеждали со счётом 3:2. Преимущество знатокам до конца игры вернуть так и не удалось.

А пока крутился волчок, ведущий спрашивал знатоков: "Что будете делать, если проиграете?" На что господин Рудер ответил: "Тренироваться!" Но ведущий не унимался: "Каково играть за столом, поражение за которым означает длительную дисквалификацию?" И адресовал вопрос капитану Андрею Козлову, чья команда вырвала победу в первой игре осенней серии-2016 со счётом 6:5. Как и для команды Рудера, для команды Козлова решающим был ответ на последний вопрос. Козлов подчеркнул, что для знатока год пропустить - как всю жизнь пропустить.

Однако команде Рудера и Александре Золотовой, увы, придётся год пропустить - от игр интеллектуального клуба "Что? Где?Когда?" 2016 и 2017 годов они отстранены.