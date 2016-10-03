Интеллектуалка из Заречного в составе команды Рудера проиграла в осенней серии игр "Что? Где? Когда?"

3 октября 2016, 15:11

Команда Константина Рудера, в составе которой играет Александра Золотова из Заречного, проиграла во второй игре осенней серии телевикторины "Что?Где?Когда?". По правилам клуба проигравшая команда пропускает сезон и не сможет участвовать в играх ни в этом году, ни в 2017-м.

Всего в осенней серии против телезрителей в интеллектуальной битве сражаются пять команд. Та команда, которая выиграет у телезрителей в этой серии последней, получит право играть в зимней серии, где сможет бороться за право участвовать в главной игре сезона – Финале года. 

Знатоки команды Константина Рудера боролись за каждое очко, но всё-таки проиграли телезрителям со счётом 6-5.

Константин Рудер и Александра Золотова во время игры.

В начале интеллектуалы вырвались вперёд, сразу отвоевав у телезрителей два очка. А вот третий вопрос от Донаты Кошковой из города Новоуральска переломил ход игры и принёс свердловчанке 50 тысяч рублей. Знатоки так и не смогли ответить на вопрос о том, что же продавали в японских павильонах под слоганом "Снимите бремя с плеч". Знатоки предположили, что это слинг для малышей, однако японцы предлагали снять стресс, купив тарелку и разбив её. Затем последовала неудача в раунде "Суперблиц", счёт 2:2. 

Свердловчанка Александра Золотова получила возможность принести команде победное очко, но ответить на пятый по счёту вопрос от студента Юкупова из Челябинской области правильно не смогла. Так, к музыкальной паузе зрители уже побеждали со счётом 3:2. Преимущество знатокам до конца игры вернуть так и не удалось.

А пока крутился волчок, ведущий спрашивал знатоков: "Что будете делать, если проиграете?" На что господин Рудер ответил: "Тренироваться!"  Но ведущий не унимался: "Каково играть за столом, поражение за которым означает длительную дисквалификацию?" И адресовал вопрос капитану Андрею Козлову, чья команда вырвала победу в первой игре осенней серии-2016 со счётом 6:5. Как и для команды Рудера, для команды Козлова решающим был ответ на последний вопрос. Козлов подчеркнул, что для знатока год пропустить - как всю жизнь пропустить. 

Однако команде Рудера и Александре Золотовой, увы, придётся год пропустить - от игр интеллектуального клуба "Что? Где?Когда?" 2016 и 2017 годов они отстранены. 

Напомним, сотрудница пресс-службы Белоярской АЭС Александра Золотова играет в интеллектуальном клубе с 2014 года в составе команды Росатома. В команде она - единственная девушка. "Мне однажды сказали — "украшение команды", но мне хочется быть не просто украшением, а — полноценным игроком. И за столом я себя ощущаю именно так. Как правило, капитан — Константин Рудер — меня бережёт, не даёт отвечать тогда, когда я не уверена на сто процентов, потому что знает, если ошибусь — буду сильно переживать," - призналась в беседе с журналистом "ОГ" Александра.

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Александра Золотова играла в составе «знатоков» команды Росатома. В отборочных турах она обошла более 200 интеллектуалов.

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