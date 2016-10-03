В Екатеринбурге проходит IV Симфонический форум России

На базе Свердловской государственной филармонии уже в четвёртый раз проводится Симфонический форум России. Традиционно наряду с уральскими музыкантами в Екатеринбурге выступят лучшие музыкальные коллективы нашей страны. Также впервые на форуме будут представлены ведущие отечественные симфонические капеллы.

Конечно, нынешний Симфонический форум приурочен к 80-летию Уральского государственного филармонического оркестра, который своим концертом и открыл это музыкальное мероприятие. Помимо уральских оркестров, в эти дни выступят ещё пять коллективов. Среди них - Новосибирский академический симфонический оркестр, Тюменский государственный симфонический оркестр. А настоящим украшением этого праздника музыки станет долгожданное выступление симфонических капелл: коллективов под управлением Владислава Чернушенко и Валерия Полянского. Кантатно-ораториальную линию «подхватит» и созданный в 2008 году Симфонический хор Свердловской филармонии.

Помимо насыщенной концертной программы, в рамках форума запланировано множество других событий. Так, в Свердловской филармонии уже состоялся конкурсный отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета. Слушал ребят, конечно же, сам маэстро. В программе форума получил отражение и Год отечественного кино - сегодня в Камерном зале филармонии пройдёт Симфонический киновечер. Режиссёр Олег Балмашев и музыковед Эльвира Архангельская расскажут о месте, которое занимал кинематограф в отечественной культуре 1930-1940-х годов, а также о киномузыке в творчестве Сергея Прокофьева. Кроме того, в дни проведения форума в Свердловской филармонии развернута выставка о жизни и творчестве этого композитора, созданная Музейным объединением музыкальной культуры им. М.И. Глинки.

Ещё одно очень важное направление – дискуссионная площадка для менеджеров симфонических коллективов и концертных организаций.

Напоминаем, что IV Симфонический форум России проходит с 30 сентября по 7 октября.